Türkiye siyasetinin referandumdan çıkacak karara göre nasıl şekilleneceği, hem orta ve uzun vadede ekonominin gidişatı hem de kısa vadede Türk varlıklarının performansı açısından önemli olacak.



Türkiye siyasetinin referandumdan çıkacak karara göre nasıl şekilleneceği, hem orta ve uzun vadede ekonominin gidişatı hem de kısa vadede Türk varlıklarının performansı açısından önemli olacak.







Türk Lirası'nın 2016 yılını Amerikan Doları'na karşı yüzde 17 değer kaybıyla kapatması, enflasyon, iç talep, tüketici güveni ve yatırım ortamı gibi makroekonomik göstergelere etki ediyor.







kaynak:mynet