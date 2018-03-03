5 EYALETTE BİRDEN ELEKTRİKLER KESİLDİ, ABD KARANLIĞA GÖMÜLDÜ
ABD'nin kuzeydoğusundaki eyaletlerde kar ve fırtına ulaşımda aksamalara neden olurken, 3 milyon kişinin de elektriksiz kaldığı bildirildi.
OKULLARA ELEKTRİK VERİLEMEDİ
Washington, Colorado, Kansas, Missouri, Ohio, Kentucky, Maryland, New Jersey, Delaware, New York, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts eyaletlerinde kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Fırtına kara ve hava ulaşımında aksamalara neden olurken, Connecticut, Delaware, New Jersey, Ohio ve Pennsylvania eyaletlerinin birçok kentinde okullar tatil edildi. Halen bazı bölgelerdeki okullara elektrik verilemedi belirtildi.
3 MİLYON ABD'Lİ ELEKTRİKSİZ KALDI
Virginia, Maryland ve Massachusetts,New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 3 milyon kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer, enerji hatlarındaki hasarın onarımının 2-3 gün daha sürebileceğini açıkladı.
Virginia Valisi Ralph Northam, acil durum ilan edildiğini belirterek, enerji hatlarında oluşan hasarın bir an önce giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.
ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Maryland Valisi Larry Hogan ise, yüz binlerce kişinin elektriksiz kaldığını söyledi. Eyalet genelinde etkili olan fırtına ve su taşkınlarına karşı acil durum ilan edildiğini belirten Vali Hogan, en kısa sürede her şeyin normale döneceğini ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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