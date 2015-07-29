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5 DALGADA 200‘E YAKIN PKK‘LI ÖLDÜRÜLDÜ


5 DALGADA 200‘E YAKIN PKK‘LI ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 29 Temmuz 2015, 09:25
Puan Ver : 5 Dalgada 200‘E Yakın Pkk‘Lı Öldürüldü(10/10)9




Güneydoğu'da, dağlık arazide ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların bilançosu netleşiyor. Operasyonların bir süre daha devam edeceği belirtilirken, önceden tespit edilen hedeflere yönelik 5 dalga hava operasyonunda; 130 PKK'lının etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Bu sayının, doğrudan tespit edilemeyenlerle 200'e ulaştığı belirtildi. Öldürülenler arasında PKK'nın üst düzey yöneticilerinin yer almadığı, Gabar kod adlı lojistik sorumlusunun bulunduğu açıklandı.



TSK'nın hava gücüyle vurulan noktaların PKK'nın gizli cephanelikleri, eğitim tesisleri, barınak, depo, uçaksavar bataryaları ve sığınaklar olduğu ifade edildi. Operasyonlarda ilk kez önceden belirlenmiş, PKK'ya ait gizli cephanelikler de vuruldu. Cephaneliklerin üzerinde ‘mantar' şeklinde dev toz bulutlarının oluştuğu, buralara gizlenmiş patlayıcı ve mühimmatın infilak etmesiyle, patlamaların dakikalarca devam ettiği vurgulandı. Operasyonun sonuçları İHA'lar ve uçaklarla tespit edildi.








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