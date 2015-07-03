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5 cinayetin faili güzellik kraliçesi yakalandı!

5 CİNAYETİN FAİLİ GÜZELLİK KRALİÇESİ YAKALANDI!

5 cinayet ve bir dizi soygunla suçlanan Bosnalı eski güzellik kraliçesi model Slobodanka Tosic Hırvatistan'da yakalandı

Tarih : 03 Temmuz 2015, 14:21
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5 cinayet ve bir dizi soygunla suçlanan Bosnalı eski güzellik kraliçesi model Slobodanka Tosic sonunda yakayı ele verdi. Hırvatistanda yakalanan model yargılanmak üzere Bosna Hersek'e iade edildi.29 yaşındaki modelin, çete patronu olmakla suçlanan Darko Elez ile bağlantıları olduğuna inanılıyor. Darko Elez'in, cinayet ve hırsızlık suçlarıyla hapis yattığı biliniyor.



Tosic, polisin 'Doll Operasyonu' kapsamında yakalama kararı çıkardığı 32 kişiden birisiydi. Polisin kaynaklarına göre toplam 4 milyon pound çalan çetenin üyesi olan ünlü modelin eski sevgilisi Djordje Zdrale de ülkesinde mafya olarak tanınıyor.Playboy'a verdiği pozlarla da adından söz ettirmiş olan Tosic Sırbistan'ın Survivor yarışmasına katılmıştı.








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