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5 bin şirket fetö ile bağlantılı

5 BİN ŞİRKET FETÖ İLE BAĞLANTILI

Fetullahçı Terör Örgütü'ne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen 56 kişinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. 5 bin şirketin örgütle bağlantılı olduğu da tespit edildi.

Tarih : 10 Eylül 2016, 11:44
Puan Ver : 5 Bin Şirket Fetö İle Bağlantılı(5/10)4


FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen 56 kişinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.



SORUŞTURMA ANLATILDI



Soruşturmayı yürüten Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu, 56 şüphelinin 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/1. maddesi ile değişik CMK 128. maddesi uyarınca tüm mal varlıklarına el konulmasını talep etti.



Talebi değerlendiren Anadolu Sulh Ceza Hakimliği soruşturma kapsamında 19 Kasım 2014 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine Birim Gayrimenkul İnşaat Turizm ve Gıda Sanayi Ltd. Şirketi ile bu şirkete bağlı kuruluşlarda özellikle Pinhan isimli Restaurant'ta FETÖ/PDY ile ilgili toplantılar yapıldığı ve restoranda imha edilmek üzere hazırlanan belgelere el konulduğu anlatıldı.








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