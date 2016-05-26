

Özkan Coşkun, dilekçesinde, bu yılın mart ayında 5 bin lira karşılığında 1995 model Otomobil satın aldığını, sigorta sorgulatması yaptığında bin 880 liralık sigorta bedeli talep edildiğini belirtti.







Otomobilin önceki sahibinin 256 lira sigorta ödemesi yaptığını ve poliçesini kendisini gösterdiğini anlatan Coşkun, bin 880 liralık bedelin, 5 bin liralık bir otomobil için çok yüksek olduğunu vurguladı.







Coşkun, 22 Mayıs'ta tekrar fiyat araştırması yaptığında ise sigorta için en düşük fiyatın 2 bin 950 lira talep edildiğini kaydederek, "Arabanın yarı fiyatından fazla bir tutarda sigorta bedeli istenmesine mi yanayım, arabayı aldığımdan bu yana hala arabayı bağlatma korkusundan çalıştıramadığıma mı yanayım? Torba yasa çıktı, fiyatlar düşecek diye beklediğim halde hala günden güne fiyatlar artıyor. Eminim ülkede benim çektiğim dertten muzdarip birçok vatandaş var. Bu duruma bir çare bulmasını rica ederim." ifadelerini kullandı.