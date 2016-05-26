O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

5 bin liralık arabaya 2 bin liralık sigorta

5 BİN LİRALIK ARABAYA 2 BİN LİRALIK SİGORTA

Satın aldığı arabanın fiyatının yarısından fazla trafik sigorta bedeli istenen vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu'na şikayet dilekçesi verdi.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 15:44
Puan Ver : 5 Bin Liralık Arabaya 2 Bin Liralık Sigorta(4.3/10)4


Özkan Coşkun, dilekçesinde, bu yılın mart ayında 5 bin lira karşılığında 1995 model Otomobil satın aldığını, sigorta sorgulatması yaptığında bin 880 liralık sigorta bedeli talep edildiğini belirtti.



Otomobilin önceki sahibinin 256 lira sigorta ödemesi yaptığını ve poliçesini kendisini gösterdiğini anlatan Coşkun, bin 880 liralık bedelin, 5 bin liralık bir otomobil için çok yüksek olduğunu vurguladı.



Coşkun, 22 Mayıs'ta tekrar fiyat araştırması yaptığında ise sigorta için en düşük fiyatın 2 bin 950 lira talep edildiğini kaydederek, "Arabanın yarı fiyatından fazla bir tutarda sigorta bedeli istenmesine mi yanayım, arabayı aldığımdan bu yana hala arabayı bağlatma korkusundan çalıştıramadığıma mı yanayım? Torba yasa çıktı, fiyatlar düşecek diye beklediğim halde hala günden güne fiyatlar artıyor. Eminim ülkede benim çektiğim dertten muzdarip birçok vatandaş var. Bu duruma bir çare bulmasını rica ederim." ifadelerini kullandı.








Etiketler: 5  Bin  Liralık  Arabaya  2  Bin  Liralık  Sigorta    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER