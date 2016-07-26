O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

5 bin hakim ve savcı göreve başlatılacak

5 BİN HAKİM VE SAVCI GÖREVE BAŞLATILACAK

Adalet Bakanlığı, 5 bin 110 hakim ve savcıyı ağustos ayında göreve başlatmayı hedefliyor.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 10:59
Puan Ver : 5 Bin Hakim Ve Savcı Göreve Başlatılacak(8/10)8


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra çok sayıda hakim ve savcının tutuklanmasının ardından yargıdaki işleyişin aksamaması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla harekete geçildi.



Adalet Akademisinde eğitimleri süren 5 bin 110 hakim ve savcı adayından 700'ünün staj dönemi tamamladı.



Diğer adayların ise olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmündeki kararnamenin "Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayı olarak görev yapanlar, adaylıkta geçirdikleri süreye bakılmaksızın Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri halinde hakimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler." hükmü kapsamında adaylıktaki sürelerinin tamamlanmasına bakılmayacak.








Etiketler: 5  Bin  Hakim  Ve  Savcı  Göreve  Başlatılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER