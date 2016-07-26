

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra çok sayıda hakim ve savcının tutuklanmasının ardından yargıdaki işleyişin aksamaması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla harekete geçildi.







Adalet Akademisinde eğitimleri süren 5 bin 110 hakim ve savcı adayından 700'ünün staj dönemi tamamladı.







Diğer adayların ise olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmündeki kararnamenin "Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayı olarak görev yapanlar, adaylıkta geçirdikleri süreye bakılmaksızın Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri halinde hakimlik ve savcılık mesleğine atanabilirler." hükmü kapsamında adaylıktaki sürelerinin tamamlanmasına bakılmayacak.