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5 bin 300 yıllık mumya kansere çare olabilir mi?

5 BİN 300 YILLIK MUMYA KANSERE ÇARE OLABİLİR Mİ?

1991 yılında bulunan 5 bin 300 yıllık mumya Oetzi'nin midesindeki bir bakterinin, kanserin çözümüne yönelik bilgiler verebileceği belirtildi.

Tarih : 23 Eylül 2016, 09:29
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Orta Avrupa'nın en büyük sıradağları Alpler'de bulunan Oetzi adlı mumya, çeyrek asırdır çığır açıcı keşiflerin yapılmasını sağlıyor.



TEDAVİYE IŞIK TUTABİLECEK



Son olarak da Oetzi'nin midesinde H. Pylori isimli, modern insanların yüzde 50'sinde bulunan bir maddeye rastladı. Sputnik Türkiye'nin haberine göre; İtalya'daki EURAC Mumya Enstitüsü Müdürü Albert Zink, o dönem çiğ etin sindirilmesini sağladığı düşünülen bakteriye yönelik incelemelerin kanser hastalığının önlenmesi ve tedavisine ışık tutabileceğini söyledi.



61 DÖVME SAYESİNDE…



?Bu arada daha önce Oetzi'nin vücudunun belirli bölgelerinde yer alan 61 dövme sayesinde Orta Avrupa'da Milattan Önce 3000 yıllarında uygulanan bir akupunktur yöntemi keşfedilmişti. Oetzi'nin mumyasının kalıntıları İtalya'nın Bolzano kentindeki Bolzano Arkeoloji Müzesi'nde yer alıyor.








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