Bolu'da, bir aracın arkadan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı. Otomobilden fırlayan 5 aylık hamile, 17 yaşındaki Sultan Özdek ve eşi 34 yaşındaki Fatih Özdek öldü, 2 kişi ise yaralandı



Kaza saat 01.00 sıralarında, D-100 Karayolu Beşkavaklar Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ömer Vural yönetimindeki Makedonya plakalı otomobil Duran Duman yönetimindeki 34 YK 6296 plakalı otomobile arkadan çarptı. Duran Duman'ın çarpmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Araçtan fırlayan 5 aylık hamile Sultan Özdek ile eşi Fatih Özdek kaza yerinde öldü. Duran Duman ile aynı araçta bulunan Mesut Doğan yaralandı. İstanbul'dan Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'ne giden Duran Duman ile Mesut Doğan kaldırıldıkları İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınırken, Özdek çiftinin cenazeleri aynı hastanenin morguna konuldu.