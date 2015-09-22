O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

5 aylık hamile kadın ile eşi kazada öldü

5 AYLIK HAMİLE KADIN İLE EŞİ KAZADA ÖLDÜ

Bolu'da, bir aracın arkadan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı. Otomobilden fırlayan 5 aylık hamile, 17 yaşındaki Sultan Özdek ve eşi 34 yaşındaki Fatih Özdek öldü, 2 kişi ise yaralandı

Tarih : 22 Eylül 2015, 09:49
Puan Ver : 5 Aylık Hamile Kadın İle Eşi Kazada Öldü(9/10)9


Kaza saat 01.00 sıralarında, D-100 Karayolu Beşkavaklar Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ömer Vural yönetimindeki Makedonya plakalı otomobil Duran Duman yönetimindeki 34 YK 6296 plakalı otomobile arkadan çarptı. Duran Duman'ın çarpmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Araçtan fırlayan 5 aylık hamile Sultan Özdek ile eşi Fatih Özdek kaza yerinde öldü. Duran Duman ile aynı araçta bulunan Mesut Doğan yaralandı. İstanbul'dan Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'ne giden Duran Duman ile Mesut Doğan kaldırıldıkları İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınırken, Özdek çiftinin cenazeleri aynı hastanenin morguna konuldu.








Etiketler: 5  Aylık  Hamile  Kadın  İle  Eşi  Kazada  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER