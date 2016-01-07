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5 aylık bebek uçakta öldü

5 AYLIK BEBEK UÇAKTA ÖLDÜ

Fransa'ya sınır dışı edilmek üzere annesiyle birlikte Türk Hava Yolları'na ait uçakla Gaziantep'ten İstanbul'a yola çıkan Suriyeli 5 aylık Muhammed el Emin Mahiev adlı bebek uçakta hayatını kaybetti.

Tarih : 07 Ocak 2016, 08:55
Puan Ver : 5 Aylık Bebek Uçakta Öldü(5/10)3


Atatürk Havalimanı'nda Sabah saatlerinde meydana gelen olay şu şekilde gelişti: IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmesine karar verilen İman Mahiev adlı Suriyeli kadın ile 5 aylık bebeği Muhammed el Emin Mahiev, Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla, biri kadın diğeri erkek 2 polis memuru eşliğinde saat 09.55'te Gaziantep'ten İstanbul'a geldi.





Uçağa hasta olarak alındığı öğrenilen ve cinsiyeti erkek olan 5 aylık Muhammed el Emin bebek havada rahatsızlandı. Pasaportu dahi bulunmayan bebeğe uçağın inişi sırasında müdahale edildi. Ancak bebeğin kalbinin durduğu anlaşıldı.








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