





Titreşimsiz teknolojiye sahip harika görüntüler için süper ayrıntılı UHD 4K çözünürlük









UHD 4K ile 32 inç ölçüsünde, daha zengin orta boy ekran seçenekleri sunar















Amsterdam, 30 Haziran 2015 – Lider teknoloji şirketi ve Philips Monitörlerinin marka lisans ortağı MMD, 4K ultra yüksek çözünürlüğe (UHD) sahip yeni bir ekranı piyasaya sunuyor. BDM3275UP ekran – bu çözünürlükteki Philips Monitörleri için 32 inçlik yeni ölçüsüyle – nispeten mütevazi ekran boyutlarında süper ayrıntılı çözünürlükler için büyüyen talebe yanıt veriyor. Kullanıcılar, film ve oyunların yanı sıra veri yoğun ofis uygulamaları amacıyla da zengin ayrıntılara sahip eğlence için 4K UHD netliğini heyecanla bekleyebilirler.



32 inçlik harika performans



3,840 x 2,160 piksel ile, 4K UHD çözünürlük her inç başına Full HD (1,920 x 1,080) ekranın dört katı kadar pikseli sığdırır ve dört katı netlik sunar. Bu en yeni Philips 4K UHD (Ultra Yüksek Çözünürlük) ekran, MMD'nin 28 inçlik ve 40 inçlik farklı ölçülerdeki ultra yüksek çözünürlüklü ekranları barındıran ürün gamını şimdiden bir adım daha ileri götürüyor. 4K ürün grubunun diğer fertleri gibi, BDM3275UP ekranı da büyüleyici bir görüntüleme deneyimi için yapılandırıldı. Doğal, geçişleri olmayan bir renk reprodüksiyonu için 10-bitlik zengin renk desteği; parlaklığı düzenlemek ve titreşimi azaltmak için Philips Flicker-Free teknolojisi, üstelik kalitenin neredeyse her açıdan, hatta yandan bile tadının çıkarılabilmesi için 178 derecelik ekstra geniş görüntüleme açıları için gelişmiş IPS-AHVA paneli sunuyor.



MMD EMEA Bölgesi Başkan Yardımcısı Thomas Schade, UltraClear 4K UHD çözünürlüğe sahip yeni ekran hakkında şunları söyledi: “32 inçlik UltraClear UHD ekran, tasarımcılar, mimarlar ve ofis profesyonelleri gibi kullanıcılara süper ayrıntılı çözünürlüğü masalarına getirebilmeleri için daha da geniş orta boy ekran seçenekleri sunuyor. Netliği ve parlaklığı sayesinde, kullanıcılar ekranlarını çoklu alanlara böldüklerinde bile 4K UHD müthiş kesinliği ve ayrıntıyı koruyarak görüntüleme deneyiminde gerçekten fark yaratıyor. 32 inçlik ekran, harika bir alan hissi yaratacak kadar geniş, ama aynı zamanda masada bol bol yer bırakacak kadar da derli toplu.”



Bağlantı kurması ve keyfini sürmesi kolay



10.8 Gbps'e kadar veri transfer hızları için DisplayPort'u da içeren süper hızlı bağlantı seçenekleri, mobil içeriği yürütmek için MHL (aynı anda mobil cihazı da şarj ederken), tam kapsamlı HDMI ve USB 3.0 ile bu yeni ekran, kullanıcıların yüksek bant genişliğindeki dijital kaynakları bağlayıp büyüleyici UHD 4K netliğinde ve gecikmesiz yenileme ile, sıkıştırılmamış görüntü ve ses içeriğinin keyfini çıkarmalarını sağlar. Dahili stereo hoparlörler ise, görüntüleme deneyimini tamamlayarak yüksek kalitede ses sunar. Ekranın sahip olduğu MultiView teknolojisi sayesinde kullanıcılar, iki cihazdan (örneğin kişisel bilgisayar ve dizüstü bilgisayar gibi), ayrı ekran bölümlerinde eş zamanlı olarak içerik yürütebilirler. UltraClear 4K çözünürlüğün piksel yönünden zengin netliği sayesinde ise, her ekran bölümü, her zaman keskinliği ve mükemmelliği korur.



İş yerinde konfor



Keyfini sürdükleri bu harika görüntüleme kalitesi varken, kullanıcılar kendilerini artık masa başında artık daha fazla zaman geçirirlerken bulabilirler. İşte bu yüzden, ekran, masabaşı yorgunluğu riskini azaltmak amacıyla, rahat görüntüleme açısını elde etmek için eğilme, sağa sola dönme ve neredeyse masa seviyesine indirilmesini sağlayan Smart ErgoBase özelliğine sahip. Monitör tabanı da ayrıca kabloları güzelce toplayarak masa üstündeki kablo yayıntısını azaltıyor.



4K çözünürlüklü yeni Philips 32 inç ekran, Temmuz 2015'ten itibaren piyasada bulunacak. Tavsiye edilen perakende fiyatı ise 1449 USD (KDV hariç).



Teknik Özellikler: Philips BDM3275UP











LCD panel tipi, ölçüsü







IPS-AHVA LCD











Arka aydınlatma teknolojisi







W-LED











Panel ölçüsü







32 inç / 81.3 cm











Optimal çözünürlük







3840 x 2160 @ 60 Hz











Görüntüleme açısı







178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10











Parlaklık







350 cd/m²











Parlaklık bütünlüğü







96% ~ 105%











Renk sayısı







1.07 milyar renge renk desteği











MultiView







PIP/PBP modu, 2x cihaz











Bağlantı







· USB: USB 3.0 x 4 (B.C. 1.2. ile)



· Sinyal Girişi: VGA (Analog), DVI-İkili Bağlantı (dijital, HDCP), DisplayPort, HDMI (2.0) - MHL x 1



· Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync yeşil



· Ses (Girişi/Çıkışı): PC ses girişi, Kulaklık çıkışı











Sürdürülebilirlik







· Çevre ve enerji: EnergyStar 6.0, EPEAT Gold, TCO edge, RoHS (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama Direktifi)



· Geri dönüşümlü ambalaj malzemesi: %100











Uygunluk ve standartlar







Düzenleyici Makam Onayları: BSMI, CE İşareti, FCC B Sınıfı, EAC, cETLus, SEMKO, TCO 6.0, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE















