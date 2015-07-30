4G İHALESİ İPTAL, YENİSİNİN ADI 4,5G OLACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Dünya şu anda 5G'yi konuşuyor. Biz 3G'deyiz. 3G'den 5G'ye hızlıca atlamamız gerekir” 4G ihalesinde atılan geri adımın ardından yeni ihalenin 4,5G olacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Dünya şu anda 5G'yi konuşuyor. Biz 3G'deyiz. 3G'den 5G'ye hızlıca atlamamız gerekir” 4G ihalesinde atılan geri adımın ardından yeni ihalenin 4,5G olacağı belirtildi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanvekili Ömer Fatih Sayan, “Değişikliklerin ardından bu ihaleyle Türkiye'de kamuoyunda bilinen adıyla 4,5G teknolojisiyle hizmete başlanacak. 5G teknolojisine yerli teknolojiyle geçilmesinin önü açılacak” dedi.
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