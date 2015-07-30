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4g ihalesi iptal, yenisinin adı 4,5g olacak

4G İHALESİ İPTAL, YENİSİNİN ADI 4,5G OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Dünya şu anda 5G'yi konuşuyor. Biz 3G'deyiz. 3G'den 5G'ye hızlıca atlamamız gerekir” 4G ihalesinde atılan geri adımın ardından yeni ihalenin 4,5G olacağı belirtildi.

Tarih : 30 Temmuz 2015, 11:35
Puan Ver : 4G İhalesi İptal, Yenisinin Adı 4,5G Olacak(6/10)8


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Dünya şu anda 5G'yi konuşuyor. Biz 3G'deyiz. 3G'den 5G'ye hızlıca atlamamız gerekir” 4G ihalesinde atılan geri adımın ardından yeni ihalenin 4,5G olacağı belirtildi.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanvekili Ömer Fatih Sayan, “Değişikliklerin ardından bu ihaleyle Türkiye'de kamuoyunda bilinen adıyla 4,5G teknolojisiyle hizmete başlanacak. 5G teknolojisine yerli teknolojiyle geçilmesinin önü açılacak” dedi.








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