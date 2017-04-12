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4c'lilere müjde! o paralar ödeniyor

4C'LİLERE MÜJDE! O PARALAR ÖDENİYOR

Kamu Denetçiliği Kurumu, 4/C statüsünde görev yapan personelin ek ödemeden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik başvuruyu karara bağladı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:38
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Kamu Denetçiliği Kurumu, 4/C statüsünde görev yapan personelin ek ödemeden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik başvuruyu karara bağladı. 4/C'liler hem yargı kararı sonucunda yararlandıkları ek ödemeyi hem de toplu sözleşme kapsamında elde ettikleri ek ödemeyi alabilecekler.



 



kaynak:sabah






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