Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

49 Yaşındaki Sapık, Çizgi Film İzlettireceğim Diyerek 10 Yaşındaki Kızı Taciz Etti

49 YAŞINDAKİ SAPIK, ÇİZGİ FİLM İZLETTİRECEĞİM DİYEREK 10 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 49 yaşındaki Rahmi E., 10 yaşındaki bir kız çocuğunu "Çizgi film izlettireceğim" diyerek evine götürdü. Sapık, küçük kıza cinsel içerikli film izleterek tacizde bulundu.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 21:10
Puan Ver : 49 Yaşındaki Sapık, Çizgi Film İzlettireceğim Diyerek 10 Yaşındaki Kızı Taciz Etti(8/10)4

Türkiye'nin utanç tablosu çocuk istismarı haberlerine bir yenisi daha eklendi. İğrençliğin yaşandığı yer Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi.

"ÇİZGİ FİLM İZLETECEĞİM" DİYE KANDIRDI, CİNSEL İÇERİKLİ FİLM İZLETTİ

Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve işsiz olduğu belirtilen Rahmi. E., iddiaya göre mahalledeki 10 yaşındaki bir kız çocuğunu "Çizgi film izlettireceğim" diyerek kandırıp evine götürdü.

49'LUK SAPIK, KÜÇÜK KIZI TACİZ ETTİ

Rahmi E., çocuğa evinde iddiaya göre videodan cinsel içerikli filmler izletip, cinsel istismarda bulundu ve kimseye anlatmaması için de tehdit etti. Kızın eve gidip durumu annesine anlatması üzerine, annesi de polise giderek şikayetçi oldu.

KÜÇÜK KIZ OLAYI ANLATTI, MAHALLELİ SAPIĞI LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğunun olay anlatmasının ardından polis Rahmi E.'yi evine giderek gözaltına aldı. Bu sırada olayı öğrenen mahalle sakinleri Rahmi E.'yi linç girişiminde bulunurken, öfkeli mahalleliyi polis güçlükle sakinleştirdi.

SAPIK TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rahmi. E., tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 49  Yaşındaki  Sapık  Çizgi  Film  İzlettireceğim  Diyerek  10  Yaşındaki  Kızı  Taciz  
Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER