49 YAŞINDAKİ SAPIK, ÇİZGİ FİLM İZLETTİRECEĞİM DİYEREK 10 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİ
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 49 yaşındaki Rahmi E., 10 yaşındaki bir kız çocuğunu "Çizgi film izlettireceğim" diyerek evine götürdü. Sapık, küçük kıza cinsel içerikli film izleterek tacizde bulundu.
Türkiye'nin utanç tablosu çocuk istismarı haberlerine bir yenisi daha eklendi. İğrençliğin yaşandığı yer Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi.
"ÇİZGİ FİLM İZLETECEĞİM" DİYE KANDIRDI, CİNSEL İÇERİKLİ FİLM İZLETTİ
Çerkezköy'ün İstasyon Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve işsiz olduğu belirtilen Rahmi. E., iddiaya göre mahalledeki 10 yaşındaki bir kız çocuğunu "Çizgi film izlettireceğim" diyerek kandırıp evine götürdü.
49'LUK SAPIK, KÜÇÜK KIZI TACİZ ETTİ
Rahmi E., çocuğa evinde iddiaya göre videodan cinsel içerikli filmler izletip, cinsel istismarda bulundu ve kimseye anlatmaması için de tehdit etti. Kızın eve gidip durumu annesine anlatması üzerine, annesi de polise giderek şikayetçi oldu.
KÜÇÜK KIZ OLAYI ANLATTI, MAHALLELİ SAPIĞI LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI
Pedagog eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğunun olay anlatmasının ardından polis Rahmi E.'yi evine giderek gözaltına aldı. Bu sırada olayı öğrenen mahalle sakinleri Rahmi E.'yi linç girişiminde bulunurken, öfkeli mahalleliyi polis güçlükle sakinleştirdi.
SAPIK TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rahmi. E., tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: haberinburada
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