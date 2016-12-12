O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

49 kadını soyunurken 'görüntüleyen' adama gözaltı

49 KADINI SOYUNURKEN 'GÖRÜNTÜLEYEN' ADAMA GÖZALTI

Avustralya'da bir İngiliz, bazı giyim mağazalarının soyunma kabinlerinde 49 kadının fotoğraflarını gizlice çekmekle suçlanarak gözaltına alındı.

Tarih : 12 Aralık 2016, 17:23
Puan Ver : 49 Kadını Soyunurken 'görüntüleyen' Adama Gözaltı(5/10)4


Ülkede çalışma vizesiyle yaşayan ve adı açıklanmayan kişinin bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.



Adı açıklanmayan İngiliz erkek, özel hayatın gizliliğini ihlalden 54 ayrı suçlamayla karşı karşıya.



Avustralya polisi, 28 yaşındaki adamın Cumartesi günü Queensland eyaletindeki Sunshine Coast kentinde bir mayo mağazasında yakalandığını açıkladı. Adamın telefonunda, kadınların soyunurken görüntülendiği 100'den fazla fotoğraf ve video bulundu. Polis görüntülerin çoğunun özel bir Facebook hesabına yüklendiğini açıkladı.



Müşterilerden biri tespit etti



Adam soyunma kabininin üstünden telefonla çekim yaparken başka bir müşteri tarafından yakalanınca polise haber verildi. Görüntülenen 49 kadının kimlikleri tespit edildi.



Yetkililer, 18 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında söz konusu mağazaların soyunma kabinlerini kullanan kadınların kendilerine başvurmasını istedi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: 49  Kadını  Soyunurken    Görüntüleyen    Adama  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER