481 YILLIK GELENEĞİ 1001 EKMEK DAĞITARAK DEVAM ETTİRDİ!
Erzurum'da Muhittin Olçun Pir Ali Baba türbesininde bulunduğu 481 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan geleneği devam ettiriyor.
Erzurum'da Muhittin Olçun Pir Ali Baba türbesininde bulunduğu 481 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan geleneği devam ettiriyor. Pir Ali Baba o dönem 'Binbir Hatim' adı altında başlattığı geleneği Muhittin Olçun her doğaya 1001 ekmek bırakarak devam ettiriyor. Muhittin Olçun doğal hayata bakmazsanız doğadaki vahşi hayvanlar aç kalır ve evinize kadar gelir şeklinde yorumluyor. Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu dağa ekmek dolu bir kamyonetle giderek yaban hayat için doğaya 1001 ekmek bırakan esnaf Muhittin Olçun, "Hatim geleneği kapsamında ben de her yıl doğadaki hayvanlar için 1001 ekmek bırakıyorum. Çünkü yaban hayata bakmazsanız doğada yiyecek bulamayan yırtıcılar evinize kadar gelir" dedi.
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