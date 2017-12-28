471 BÖLÜMDEN OLUŞAN DEV AVM, 1,3 MİLYAR LİRAYA SATILDI
Emlak Konut GYO, Metropol İstanbul projesindeki 471 bölümden oluşan dev AVM'yi 1,3 milyar liraya sattı.
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi sınırları içinde yer alan en büyük özel gayrimenkul projesi Metropol İstanbul'daki alışveriş merkezi satıldı. Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Metropol İstanbul projesinde toplam 103 bin 20,33 metrekare brüt satılabilir alana sahip 471 adet bağımsız bölümden oluşan AVM'nin KDV dahil 1 milyar 361 milyon 898 bin TL bedelle satıldığı bildirildi.
473 MİLYON LİRASI 27 AY TAKSİTLE
Açıklamada, söz konusu satışın Emlak Konut payı tutarının KDV dahil 587 milyon 658 bin 987 TL olduğu, Emlak Konut payının 114 milyon 347 bin 500 TL'sinin peşin, kalan 473 milyon 311 bin 487 TL'nin 27 eşit taksitte tahsil edileceği aktarıldı.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu yakasının simge AVM'lerinden biri olan İçerenköy Carrefour AVM de satılmıştı.
City's ve Meydan İstanbul AVM'lerinin de sahibi olan Gülaylar Grup şirketi İstanbul Gayrimenkul Yatırım, İçerenköy Alışveriş Merkezi'ni Avrupalı fon Aerium'a bağlı Bainbridge Holding'ten 1.2 milyar TL karşılığında almıştı.
Kaynak: haberinburada
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