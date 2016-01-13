

SAĞLIK Bakanlığı, 2 bin 905 solunum semptomu olan hastadan alınan örneklerden 1261'inde bir solunum yolu virüsü tespit edildiğini, bunlardan 595'inde Rhino, RSV gibi diğer solunum yolu virüsleri, 463'ünde İnfluenza A H1N1, 134'ünde İnfluenza A H3N2 ve 38'inde influenza B virüsü bulunduğunu açıkladı.







463 HASTADA H1N1 VİRÜSÜNE RASTLANDI







Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle; "Ülkemizde grip hastalık aktivitesi, belli bir sistem dahilinde, tüm ülkeyi kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Bu kapsamda 12 Ocak 2015 tarihinde (dün) toplanan T.C. Sağlık Bakanlığı Grip Bilimsel Danışma Kurulu ülkemizde görülen grip vakalarıyla ilgili aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır: Grip hastalığı bu kış sezonunda Aralık ayının sonundan itibaren görülmeye başlanmıştır. Takip çalışmalarında bu sezonda 2 bin 905 solunum semptomu olan hastadan alınan örneklerden 1261'inde bir solunum yolu virüsü tespit edilmiştir. Bunlardan 595'inde Rhino, RSV gibi diğer solunum yolu virüsleri, 463'ünde İnfluenza A H1N1, 134'ünde İnfluenza A H3N2 ve 38'inde influenza B virüsü bulunmuştur. Dolayısıyla bugüne kadar incelenen virüs kaynaklı solunum yolu hastalıklarının yaklaşık yüzde 16'sının İnfluenza A H1N1, yüzde 24'ünün diğer solunum yolu virüsleri kaynaklı olduğu görülmektedir."