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4.5g'li sim kartlar ne zaman ücretli olacak ?

4.5G'Lİ SİM KARTLAR NE ZAMAN ÜCRETLİ OLACAK ?

Mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran 4.5G teknolojisinden yararlanmanın koşullarından olan sim kart değişimi, yıl sonuna kadar ücretsiz olacak.

Tarih : 10 Nisan 2016, 10:07
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1991'de 1G teknolojisiyle araç  telefonları aracılığıyla tanışan Türkiye, interneti 1993'te, cep telefonuyla görüşme, veri aktarımı ve SMS gönderimine olanak sağlayan 2G ile 1994'te kullanmaya başladı. Datanın da önem kazanmasıyla 2009 itibarıyla 3G'yi kullanmaya başlayan Türkiye, 1 Nisan'da 4.5G'ye geçti.;



Kampanyalar kapsamında 4.5G'ye uyumlu sim kartlarını ücretsiz değiştiren operatörler, 1 Ocak 2017 itibarıyla kart değişiminden ücret alabilecek.



Türkiye'deki 75.6 milyon mobil hattın 17.2 milyona yakını 4.5G'li mobil ürünlerde kullanılırken, bugüne kadar 52 milyona yakın abone 4.5G uyumlu sim karta geçti.








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