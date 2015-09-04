3G'de görülen kapsama alanı sorununu çözmesi beklenen 4.5G'de bağlantı hızı, 100 Mbps wi-fi'da ise 1 Gbps'ye kadar çıkabiliyor.



3G'de görülen kapsama alanı sorununu çözmesi beklenen 4.5G'de bağlantı hızı, 100 Mbps wi-fi'da ise 1 Gbps'ye kadar çıkabiliyor.







1 Nisan 2016 tarihinde kullanıma sunulması planlanan 4.5G ile daha yüksek hızlı mobil internet kullanıcının hizmetine sunulacak. Ancak akıllı telefonunuzun 4.5G'yi desteklemesi bu teknolojiyi kullanmanız için yeterli değil.



4:5G'yi kullanmak isteyenlerin akıllı telefonlarında donanımsal destek olsa da SIM kartların da 4.5G teknolojisi ile uyumlu olması gerekiyor.



Bazı firmalar bir süredir 4G uyumlu SIM kart satışına başlamıştı. Bu nedenle piyasadaki SIM kartların bir bölümü 4.5G'yi destekleyecek.



Şu anda 4.5G'yi destekleyen akıllı telefonu olan kullanıcılar bu teknolojiyi destekleyen SIM karta sahip olmaları durumunda 4G teknolojisinin kullanıldığı ülkelerde bu hizmetten yararlanabilecek.