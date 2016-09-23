Zyxel, yeni ve rekabetçi ürünü olan 150mbps downlink ve 50mbps uplink performans sunan Zyxel LTE3301 ‘i tanıttı.



Zyxel, yeni ve rekabetçi ürünü olan 150mbps downlink ve 50mbps uplink performans sunan Zyxel LTE3301 ‘i tanıttı.







Ürün, kablosuz da 300 Mbps'ye varan IEEE 802.11n teknolojisiyle 2.4GHz frekans bandında eş zamanlı yayın yaparken, mobilde ise 2G, 3G ve 4,5G (LTE CAT 4) destekleriyle hâlihazırda en iyi mobil iletişim seçeneğini sunuyor. İnternet altyapısı olmayan veya zayıf olan noktalarda 4,5G üzerinden LTE3301 router ile bağlantının keyfini çıkarın.



LTE router'larınının Avrupa'daki çıkışları servis sağlayıcılarının hem tekli mod hem de çoklu mod (LTE+3G/2G) cihazlara FDD-LTE üzerinden hızlı ve güvenilir kablosuz erişim sağlamalarına olanak sağlıyor. Ek olarak, CDMA (450MHz) ve WiMAX (3500MHz) gibi bazı TDD-LTE bantları da operatörlerin LTE'ye geçiş yolunda destek sağlıyor.











Servis sağlayıcılara önemli faydalar getiriyor



Zyxel'in yeni LTE3301 router'ı, yüksek performanslı kablosuz erişim ile mobil hayatın özgürlüğünü en üst seviyeye getiriyor. Yeni router'lar günümüzün sürekli yollarda mobil olarak geçen hayat tarzının bir parçası olan video oynatma, konferans aramaları gibi kablosuz iletişim gerektiren ihtiyaçları için artan talebi karşılıyor.



Zyxel'in LTE3301 router'ı, mevcut LTE altyapısında bulunan servis sağlayıcıların, genişbantın mevcut olmadığı ya da karşılanamadığı uzak veya şehir dışı alanları kapsama olanağı sağlıyor. Aynı şekilde herhangi bir genişbant sağlayıcı da sunduğu mobil hizmeti; rakiplerine göre geliştirme olanağına sahip oluyor.



Router'ın basit ve kullanışlı tasarımı son kullanıcı için ev ortamında ya da küçük işletmelerde kolay kurulum imkânı sağlıyor. Ayrıca LTE3301 servis sağlayıcıya kullanıcının müdahalesine gerek duyulmadan cihazlarının uzaktan yapılandırılması ve yönetilmesini sağlayan TR-69 yönetim standartları ile uyumlu. Bu özellik servis sağlayıcının servis ve yönetim masraflarını azaltıyor, kurulum karmaşıklığını azaltarak gerçek bir tak-kullan deneyimi sunuyor.











MAC Filtreleme Ekstra Güvenlik



Cihazlarla birlikte gelen MAC filtreleme özelliğiyle evde modeme bağlı olan cihazların MAC adreslerini modemin MAC filtreleme özelliğini etkinleştirerek MAC listesine eklemek mümkün. Böylelikle dışardan gelen bir cihaz kablosuz şifresini bilse bile MAC listesine eklenmediği sürece hiçbir şekilde ağa dahil olamıyor.



Geniş Kapsama Alanı



LTE3301 4,5G router, iki adet değiştirilebilir anten desteğiyle geniş kapsama alanı sağlıyor. Bunun yanında üzerinde yer alan 4*10/100 Mbps ethernet portu ile kablolu bağlantı imkanı da sunuyor. Ürün sayesinde ev ve ofis ağınızdaki kablosuz performansın keyfini en üst seviyeye çıkartmak mümkün. Böylece evinizde ve ofisinizde heryerden Web'de gezinti yapabilir, dosya transferi gerçekleştirebilir ve multimedya yayınının daha stabil ve güvenli bir şekilde olmasını garanti altına alabilirsiniz.







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