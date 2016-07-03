

Sanayiden hizmet sektörüne, sosyal medyadan haberleşmeye kadar hayatın her alanında kısa süre içinde büyük bir değişim başlatan ve ekonomiye milyarlarca dolar katkı sunacak 4.5'nin ilk 3 ayında Turkcell'in data trafiği yüzde 32 artış gösterdi. 4.5G'nin kullanıma sunulduğu 1 Nisan 2016 tarihinden bugüne kadar geçen 90 günlük sürede tam 15.1 milyon Turkcell'li daha yüksek mobil internet hızı ve kapasitesi sunan 4.5G'ye geçmeyi tercih etti. Bu abonelerin 5 milyonu ise aktif olarak 4.5G'yi kullanmaya başladı.



4.5G ile birlikte Turkcell'in BiP, Fizy, Turkcell TV+, Hesabım, Akıllı Depo ve Goller Cepte gibi popüler servisleri servislerini kullananların sayısı da hızla yükseldi. Abonelerin bu servisleri daha yoğun şekilde kullanması ile birlikte toplam mobil internet data trafiği de 1 Nisan öncesine göre önemli miktarda yükseldi. 4.5G'de kullanılan datanın toplam trafiğe oranı yüzde 22'e yükselirken, Turkcell'in 4.5G'ye geçen aboneleri üç aylık sürede toplam yaklaşık 27.000.000 GB data kullandı. Turkcell şebekesindeki 4.5G uyumlu cihaz sayısı da 8 milyonu aştı. Cihaz sayısındaki bu hızlı artış trendi önümüzdeki dönemde 4.5G'yi aktif olarak kullanacak olanların daha da artacağı anlamına geliyor.



Turkcell'lilerin upload hızı 3'e katlanıyor



4.5G'de ilk 3 ay geride kalırken Turkcell 4.5G şebekesine yatırım yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Huawei işbirliği ile kullanıma sunulan yeni teknoloji sayesinde dosya gönderim hızını 3 kata kadar artırmayı başaran Turkcell, taşıyıcı birleştirme teknolojisiyle 4.5G ile dosya gönderiminde 140 Mbps hıza ulaştı. Bu gelişme fotoğraf, video ve sunum gibi büyük boyutlu dosyaların saniyeler içerisinde karşı tarafa gönderilmesini sağlayacak.



4.5 ihalesinde en fazla frekansı alarak Avrupa'da da en fazla frekansa sahip operatörlerden birisi haline gelen Turkcell, taşıyıcı birleştirme teknolojisini kullanarak veri gönderme (upload) hızında Türkiye'de ilk defa 140 Mbps'leri gördü. Turkcell dışında dünyada sayılı operatör tarafından kullanılan sistem sayesinde bulut servislerinin kullanımından sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşımlarına kadar birçok işlem saniyeler içinde gerçekleşecek. Turkcell'in Antalya'da kullanılmaya başlanan taşıyıcı birleştirme ile 1800 MHz ve 2600 MHz spektrumlarından toplamda 40 MHz frekans (20 MHz +20 MHz) ayrılarak ve 64 QAM modülasyon teknolojisi kullanılarak saniyede 140 Mbit upload hızına ulaşıldı. Antalya'daki 17 sahada kullanılmaya başlanan teknoloji kısa sürede 81 ile taşınarak Turkcell'in 4.5G şebekesinin bu yeteneği kazanması sağlanacak.



QAM modülasyon teknolojisi nedir?



QAM modülasyon yöntemi mobil internet iletişiminde kullanılan bir yazılım teknolojisidir. Mevcutta kullanılan QPSK ve 16 QAM teknolojileri yerine upload'da en ileri teknoloji olan 64 QAM teknolojisi, taşıyıcı birleştirme yönetimi ile daha yüksek kapasiteler sunulmasını sağlar. Bu yöntemle aynı sayıda frekans kullanılmasına rağmen daha yüksek hızlara ulaşılabilir. Yeni nesil akıllı telefonların da 64 QAM modülasyon teknolojisini desteklemesi ile yüksek upload hızlarından daha fazla kullanıcı yararlanabilecek.