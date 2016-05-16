

Sergi açılışını yaptıktan sonra, konuşmasını yapmak için sahneye çıkan Akın, kaybettiğimiz sanatçı Oya Aydoğan'ı anarak konuşmasına başladı. ‘'Bugün buruk bir gün. Sabah Oya Erdoğan'ın durumunu öğrendim ve vefatına çok üzüldüm. Kendisiyle yakın bir arkadaşlığımız yoktu ama, meğerse ne kadar çok seviyormuşum. Biraz duyguluyum, kusura bakmayın. Çok büyük bir neşe içinde olamıyorum.'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.