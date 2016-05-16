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4500 fotoğraflık filiz akın sergisi açıldı

4500 FOTOĞRAFLIK FİLİZ AKIN SERGİSİ AÇILDI

Türk Sineması'nın Zarafet Kraliçesi Filiz Akın, 4500 fotoğrafından oluşan serginin açılışını, Kale Outlet Center'in ev sahipliğinde, hayranlarının yoğun katılımıyla birlikte gerçekleştirdi.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 11:36
Puan Ver : 4500 Fotoğraflık Filiz Akın Sergisi Açıldı(10/10)8


Sergi açılışını yaptıktan sonra, konuşmasını yapmak için sahneye çıkan Akın, kaybettiğimiz sanatçı Oya Aydoğan'ı anarak konuşmasına başladı. ‘'Bugün  buruk  bir  gün. Sabah Oya Erdoğan'ın  durumunu  öğrendim ve vefatına  çok üzüldüm. Kendisiyle yakın bir arkadaşlığımız yoktu ama, meğerse  ne kadar  çok  seviyormuşum. Biraz  duyguluyum, kusura  bakmayın. Çok  büyük  bir  neşe  içinde  olamıyorum.'' diyerek üzüntüsünü dile  getirdi.








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