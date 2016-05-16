4500 FOTOĞRAFLIK FİLİZ AKIN SERGİSİ AÇILDI
Türk Sineması'nın Zarafet Kraliçesi Filiz Akın, 4500 fotoğrafından oluşan serginin açılışını, Kale Outlet Center'in ev sahipliğinde, hayranlarının yoğun katılımıyla birlikte gerçekleştirdi.
Sergi açılışını yaptıktan sonra, konuşmasını yapmak için sahneye çıkan Akın, kaybettiğimiz sanatçı Oya Aydoğan'ı anarak konuşmasına başladı. ‘'Bugün buruk bir gün. Sabah Oya Erdoğan'ın durumunu öğrendim ve vefatına çok üzüldüm. Kendisiyle yakın bir arkadaşlığımız yoktu ama, meğerse ne kadar çok seviyormuşum. Biraz duyguluyum, kusura bakmayın. Çok büyük bir neşe içinde olamıyorum.'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
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