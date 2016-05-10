

Kenya, ülkenin Somali sınırına 100 kilometre uzaklıktaki, dünyanın en büyük sığınmacı kampı olarak kabul edilen Dadaab Kampı'nı kapatma kararlılığında olduğunu açıkladı. İnsan hakları örgütleri kampın kapatılması durumunda insani bir felaket yaşanacağı uyarısında bulundular.







İsveç'in Dagens Nyheter Gazetesi'nin haberine göre, 300 bin ile 450 bin dolayında sığınmacının yaşadığı tahmin edilen Dadaab Kampı, Kenya Hükümeti tarafından terör örgütü El-Shabab'ın militan devşirme üssü olarak değerlendiriliyor.







Hükümet, 2013 yılında Nairobi'de 67 kişinin öldürüldüğü alış-veriş merkezine düzenlenen saldırı ile, 2015 yılında 148 kişinin öldürüldüğü Garissa Üniversitesi saldırılarının Dadaab Kampı ile bağlantılı kişiler tarafından gerçekleştirildiği açıklanmıştı.







Dadaab Sığınmacı kampı ile birlikte toplam 600 bin sığınmacının yaşadığı diğer kampları da kapatmak için düğmeye basan Kenya Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Karanja Kibicho geçen günlerde yaptığı açıklamada, Kenya'nın kendi güvenlik çıkarlarını dikkate almak zorunda olduğunu, sığınmacı kabulünün artık son bulması gerektiğini açıklamıştı. İçişleri Bakanı Mwenda Njoka da hükümetin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Mesajımız açık; kampı kapatacağız ve ülkeye yeni sığınmacı kabul etmeyeceğiz" dedi.







Kenyalı bakanlar açıklamalarında, kampın ne zaman kapatılacağı konusunda bir tarih vermediler ve kapatılacak kampta yaşayan sığınmacıların ne olacağı sorularına açıklık getirmediler.







Kenya hükümetinin kararına ilişkin konuşan İsveç Uluslararası Politikalar Enstitüsü Başkanı Matt Karlsson, "El Shabab problemini organize olmamış sığınmacı krizi yaratarak çözemezsiniz. Bu terörist devşirme zeminini zenginleştirir. Bölgede terörizmle başa çıkmanın tek yolu Somali'de devlet kontrolünü yeniden tesis etmekten geçer" dedi.







Dadaab Sığınmacı kampı 1990 yıllarının başında Somali diktatörü Mohammed Siad Barre'nin yıkılmasından sonra başlayan Somali iç savaşından kaçanlara geçici konaklama yeri olarak düşünülüp kurulmuştu. Halen 300 ile 450 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen kampta yaşayanların çoğunluğunu Somaliler oluştururken, kamp nüfusunun 6 bininin ilk sığınmacıların torunları olduğu belirtiliyor.