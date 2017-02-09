450 BİN BEĞENİ ALAN BACAKLAR!
ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, konser sonrası paylaştığı kareyle çarpıcı fiziğini ve etkileyici bacaklarını hayranlarının beğenisine sundu.
Jennifer Lopez, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımlarla genç kızlara taş çıkartıyor.
Verdiği bir konser sonrası kuliste çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan 47 yaşındaki yıldız, yaklaşık 450 bin beğeni aldı.
kaynak:milliyet
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