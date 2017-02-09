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450 bin beğeni alan bacaklar!

450 BİN BEĞENİ ALAN BACAKLAR!

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, konser sonrası paylaştığı kareyle çarpıcı fiziğini ve etkileyici bacaklarını hayranlarının beğenisine sundu.

Tarih : 09 Şubat 2017, 16:33
Puan Ver : 450 Bin Beğeni Alan Bacaklar!(8/10)6


Jennifer Lopez, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımlarla genç kızlara taş çıkartıyor.



Verdiği bir konser sonrası kuliste çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan 47 yaşındaki yıldız, yaklaşık 450 bin beğeni aldı.

 





 



kaynak:milliyet








Etiketler: 450  Bin  Beğeni  Alan  Bacaklar    haber

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