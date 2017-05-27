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45 terörist öldürüldü

45 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TürkSilahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftadır yürütülen operasyonlarda 45 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 10:19
Puan Ver : 45 Terörist Öldürüldü(9/10)7




TürkSilahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftadır yürütülen operasyonlarda 45 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamaya göre, Hakkari/ Yüksekova, Diyarbakır/Dicle, Erzurum/ Şenkaya ve Ardahan/Göle'deki operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirildi.


Operasyonlarda 3 roketatar, 5 makineli tüfek,13 piyade tüfeği ve 43 el bombası ele geçirildi, 27 EYP imha edildi. Yaklaşık 2 ton amonyum nitrat, 110 kilo TNT ve 4 kilo A4 patlayıcı, 5 binin üzerinde hafif silah mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.


 


 


 


kaynak:sabah









Etiketler: 45  Terörist  Öldürüldü    haber

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