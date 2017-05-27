45 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TürkSilahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftadır yürütülen operasyonlarda 45 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
TürkSilahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftadır yürütülen operasyonlarda 45 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamaya göre, Hakkari/ Yüksekova, Diyarbakır/Dicle, Erzurum/ Şenkaya ve Ardahan/Göle'deki operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarda 3 roketatar, 5 makineli tüfek,13 piyade tüfeği ve 43 el bombası ele geçirildi, 27 EYP imha edildi. Yaklaşık 2 ton amonyum nitrat, 110 kilo TNT ve 4 kilo A4 patlayıcı, 5 binin üzerinde hafif silah mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.
kaynak:sabah
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