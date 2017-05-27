

TürkSilahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftadır yürütülen operasyonlarda 45 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamaya göre, Hakkari/ Yüksekova, Diyarbakır/Dicle, Erzurum/ Şenkaya ve Ardahan/Göle'deki operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarda 3 roketatar, 5 makineli tüfek,13 piyade tüfeği ve 43 el bombası ele geçirildi, 27 EYP imha edildi. Yaklaşık 2 ton amonyum nitrat, 110 kilo TNT ve 4 kilo A4 patlayıcı, 5 binin üzerinde hafif silah mühimmatı ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.















kaynak:sabah