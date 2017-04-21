

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 5 askerin şehit olduğunu bildirdi. TSK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 14-20 Nisan tarihlerinde, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanıyla yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı ve büyük önem taşıdığı belirtilen bölgelerdeki operasyonlara aralıksız devam edildi. Teröristle mücadele harekatı kapsamında, Şırnak Beytüşşebap, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Batman Sason, Mardin Dargeçit ve Bitlis merkez bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.







Son bir hafta içindeki operasyonlarda; 45 terörist etkisiz hale getirilirken, 13 piyade tüfeği 1 makineli tüfek, 5 tabanca, 1 law, 1 bomba atar ve 17 el bombası ele geçirildi.







34 EYP imha edilirken, bin 250 kilo amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi. Teröristler tarafından kullanılan 8 sığınak ve mağara bulunarak kullanılamaz hale getirilirken, ikiz plaka kaydı bulunan ve bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 4 araç ele geçirildi.







kaynak:milliyet