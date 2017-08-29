Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

45 özel güvenlik alımı için 300 kişi başvuru yaptı

45 ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İÇİN 300 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Adana'da yapımı tamamlanan ve önümüzdeki aylarda açılacak olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne 45 özel güvenlik alımı için 300 kişi müracaat edince, başvuru noktasında kuyruk oluştu.

Tarih : 29 Ağustos 2017, 13:10
Puan Ver : 45 Özel Güvenlik Alımı İçin 300 Kişi Başvuru Yaptı(7/10)3

Adana'da yapımı tamamlanan ve önümüzdeki aylarda açılacak olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne 45 özel güvenlik alımı için 300 kişi müracaat edince, başvuru noktasında uzun kuyruk oluştu. Bazı adaylar 5 saattir başvuru noktasında beklediğini belirtti.

BİN 755 LİRA MAAŞ VERİLİYOR

Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde 29 Kasım 2013'te yapımına başlanan ve tamamlanan Adana Bölge Adliye Mahkemesi binası önümüzdeki aylarda hizmete girecek. Hizmet binasına 45 özel güvenlik görevlisi alımı yapılacağı, ihaleyi alan özel güvenlik firması tarafından duyuruldu. 35 yaşını aşmamış ve asgari ücretin yüzde 25 oranında fazla (1755 lira) maaş verileceğini duyan adaylar ise firmanın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bürosuna akın etti.

300 KİŞİ BAŞVURDU

45 kişinin alınacağı işe 300 aday başvurunca kapıda uzun kuyruklar oluştu. Kuyrukta bekleyen adaylardan biri, "5 buçuk saattir bekliyorum. 100'den fazla kişi geçti sıradayken. Özel güvenlik olmak istiyorum" diye konuştu.

Mustafa Özbek isimli bir vatandaş ise 1 buçuk saattir beklediğini belirtirken, Yusuf isimli bir vatandaş da 2 buçuk saattir beklediğini ve 300 kişilik bir grubun gün içerisinde buraya geldiğini söyledi.

"3 AYDIR İŞSİZİM"

Başvurusunu yapıp çıkan adaylardan Şeyhmus Kahraman ise, "Daha önceden nereden çalıştığını soruyorlar. 3 aydır işsiziz geldik başvuru yaptık. Yaklaşık 2 buçuk saattir bekliyoruz. Emeklerimiz boşa çıkmasın onun için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 45  Özel  Güvenlik  Alımı  İçin  300  Kişi  Başvuru  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER