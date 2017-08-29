Adana'da yapımı tamamlanan ve önümüzdeki aylarda açılacak olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne 45 özel güvenlik alımı için 300 kişi müracaat edince, başvuru noktasında kuyruk oluştu.

Adana'da yapımı tamamlanan ve önümüzdeki aylarda açılacak olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne 45 özel güvenlik alımı için 300 kişi müracaat edince, başvuru noktasında uzun kuyruk oluştu. Bazı adaylar 5 saattir başvuru noktasında beklediğini belirtti.

BİN 755 LİRA MAAŞ VERİLİYOR

Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde 29 Kasım 2013'te yapımına başlanan ve tamamlanan Adana Bölge Adliye Mahkemesi binası önümüzdeki aylarda hizmete girecek. Hizmet binasına 45 özel güvenlik görevlisi alımı yapılacağı, ihaleyi alan özel güvenlik firması tarafından duyuruldu. 35 yaşını aşmamış ve asgari ücretin yüzde 25 oranında fazla (1755 lira) maaş verileceğini duyan adaylar ise firmanın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bürosuna akın etti.

300 KİŞİ BAŞVURDU

45 kişinin alınacağı işe 300 aday başvurunca kapıda uzun kuyruklar oluştu. Kuyrukta bekleyen adaylardan biri, "5 buçuk saattir bekliyorum. 100'den fazla kişi geçti sıradayken. Özel güvenlik olmak istiyorum" diye konuştu.

Mustafa Özbek isimli bir vatandaş ise 1 buçuk saattir beklediğini belirtirken, Yusuf isimli bir vatandaş da 2 buçuk saattir beklediğini ve 300 kişilik bir grubun gün içerisinde buraya geldiğini söyledi.

"3 AYDIR İŞSİZİM"

Başvurusunu yapıp çıkan adaylardan Şeyhmus Kahraman ise, "Daha önceden nereden çalıştığını soruyorlar. 3 aydır işsiziz geldik başvuru yaptık. Yaklaşık 2 buçuk saattir bekliyoruz. Emeklerimiz boşa çıkmasın onun için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada