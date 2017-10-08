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45 Kiloya Düşen Schumacher'in Boyu 14 Santimetre Kısaldı
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45 KİLOYA DÜŞEN SCHUMACHER'İN BOYU 14 SANTİMETRE KISALDI


45 Kiloya Düşen Schumacher'in Boyu 14 Santimetre Kısaldı
Tarih : 08 Ekim 2017, 13:50
Puan Ver : 45 Kiloya Düşen Schumacher'in Boyu 14 Santimetre Kısaldı(7/10)3

Formula 1'in efsane pilotlarından biri olan Michael Schumacher'den üzücü haber geldi. Auto-Bild'de yer alan habere göre Fransız Alplerinde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu yaşamını suni solunum cihazı ve doktorlar gözetiminde devam ettiren efsane pilotun boyunun 1.74 cm'den 1.60'a gerilediği belirtildi.

45 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

48 yaşındaki pilotun daha önce de kilosunun 45 kilograma kadar düştüğü belirtilmişti. Schumacher'in eşi Corinna, geçtiğimiz ay tedaviyi Amerika'da devam ettirme kararı almıştı.

TEK BİR FOTOĞRAFI BİLE YOK

Schumacher'in ailesi, ünlü pilotun tek bir fotoğrafının bile basına sızmasına engel olmuş, herhangi bir fotoğraf basılırsa da dava açacaklarını bildirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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