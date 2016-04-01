Türkiye'de bu gece 4.5 G dönemi başladı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4.5 G'nin ilk denemesini gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da St. Regis otelinden cep telefonu aracılığıyla Türkiye'deki “4.5 G IMT – Advanced Hizmetlerinin Sunulmaya Başlaması” törenine canlı bağlantı yaparak, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile görüntülü olarak konuştu.







Cumhurbaşkanı, bu suretle 4.5G teknolojisiyle söz konusu suretiyle etkinliğe iştirak etmiş oldu.