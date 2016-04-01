4.5 G'NİN İLK DENEMESİNİ CUMHURBAŞKANI YAPTI
Türkiye'de bu gece 4.5 G dönemi başladı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4.5 G'nin ilk denemesini gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da St. Regis otelinden cep telefonu aracılığıyla Türkiye'deki “4.5 G IMT – Advanced Hizmetlerinin Sunulmaya Başlaması” törenine canlı bağlantı yaparak, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile görüntülü olarak konuştu.
Cumhurbaşkanı, bu suretle 4.5G teknolojisiyle söz konusu suretiyle etkinliğe iştirak etmiş oldu.
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