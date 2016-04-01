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4.5 g'nin ilk denemesini cumhurbaşkanı yaptı

4.5 G'NİN İLK DENEMESİNİ CUMHURBAŞKANI YAPTI

Türkiye'de bu gece 4.5 G dönemi başladı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4.5 G'nin ilk denemesini gerçekleştirdi.

Tarih : 01 Nisan 2016, 09:27
Puan Ver : 4.5 G'nin İlk Denemesini Cumhurbaşkanı Yaptı(10/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da St. Regis otelinden cep telefonu aracılığıyla Türkiye'deki “4.5 G IMT – Advanced Hizmetlerinin Sunulmaya Başlaması” törenine canlı bağlantı yaparak, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile görüntülü olarak konuştu.



Cumhurbaşkanı, bu suretle 4.5G teknolojisiyle söz konusu suretiyle etkinliğe iştirak etmiş oldu.








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