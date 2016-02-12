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445 GÜN SONRA GELEN 'PARDON'A 21 BİN LİRA TAZMİNAT


445 GÜN SONRA GELEN 'PARDON'A 21 BİN LİRA TAZMİNAT
Tarih : 12 Şubat 2016, 13:44
Puan Ver : 445 Gün Sonra Gelen 'pardon'a 21 Bin Lira Tazminat(5/10)4


Yunus Gülmez’in tutuklanıp hakkında dava açılmasına neden olan olay, 14 Ekim 2010 tarihinde meydana geldi. Anne ve babasından haber alamayınca eve giden Alev Dinç, babası Kazım Taşmaz ve annesi İsmet Taşmaz’ın cesetlerini buldu. Polis ekiplerinin incelemesinde yaşlı çiftin başlarına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayeti aydınlatmak için kurulan özel ekip, Taşmaz çiftinin tüm çocukları, torunları ve yakınlarının bilgilerine başvurdu. Ekiplerin araştırmaları sırasında, ölen çiftin en büyük kızları Selma Taşmaz’ın oğlu olan Yunus Gülmez şüpheli oldu. Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerin ardından, evdeki kahvaltı sofrasından alınan zeytin çekirdeklerinden 14 tanesinden 8’inde, daha önce kan örnekleri alınan akrabalardan Yunus Gülmez’in DNA’sı bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Yunus Gülmez ifadesinde suçsuz olduğunu söylese de tutuklandı.







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