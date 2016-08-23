Yaklaşık bir ay aradan sonra toplanan Yüksek Askeri Şura'da albaylarla ilgili kararlar alındı. Buna göre; 434 albayın görev süresi uzatıldı, 586 albay ise emekliye sevk edildi. Subaylar için hizmet süresi de 28 yıla indirildi.



Yaklaşık bir ay aradan sonra toplanan Yüksek Askeri Şura'da albaylarla ilgili kararlar alındı. Buna göre; 434 albayın görev süresi uzatıldı, 586 albay ise emekliye sevk edildi. Subaylar için hizmet süresi de 28 yıla indirildi.







Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) ile ilgili önemli kararlar alındı.







Alınan kararlar uyarıca subayların hizmet süresi 28 yıla düşürüldü.







YAŞ'ta alınan kararla birlikte 434 albayın hizmet süresi iki yıl uzatıldı.







Ayrıca TSK'da görevli 586 albay da emekli edildi.