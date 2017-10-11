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43 YAŞINDAKİ KADIN, SADIK OLDUĞU İÇİN KÖPEĞİYLE EVLENDİ!


43 Yaşındaki Kadın, Sadık Olduğu İçin Köpeğiyle Evlendi!
Tarih : 11 Ekim 2017, 23:20
Puan Ver : 43 Yaşındaki Kadın, Sadık Olduğu İçin Köpeğiyle Evlendi!(5/10)1

Kuzey İrlanda, çok ilginç bir evliliğe ev sahipliği yaptı.

8 YIL ÖNCE KÖPEĞİYLE EVLENDİ

43 yaşındaki Wilhelmina Morgan Callaghan, sekiz yıl önce çok sadık olduğu için köpeği ile evlendi.

HERKES ONA "DELİ" DİYOR AMA O UMURSAMIYOR

İnsanların böyle bir şey yaptığı için kendisine "deli" dediğini söyleyen kadın, insanların ne dediğini umursamadığını ve "King" ismini verdiği köpeği ile mutlu bir yaşamı olduğunu söyledi.

"EN ZOR ZAMANLARIMDA BİLE KÖPEK BENİ YALNIZ BIRAKMADI"

Wilhelmina, morg görevlisi olduğu işini kaybettiğinde ve hatta evi su altında kaldığı dönemde çok zor zaman geçirdiğini ama buna rağmen köpeği Henry'nin kendisine hep sadık kaldığını söyledi. 2009 yılında arkadaşından aldığı köpek ile evlenme fikrinin, bazı insanların evcil hayvanları ile evlediklerini duyduktan sonra evlenmeye karar verdiğini söyledi.

EVLİLİK BELGESİ ALDI

Henry'den başka 11 renkli köpeği olan kadın, Henry ile yaptığı evlilik sonrası İngiltere'de yasal olduğu için evlilik belgesi aldığını ve zor zamanlarında yanında olan köpekleri ile mutlu hayatının olduğunu söyledi.

EVCİL HAYVANLARLA EVLENEN BAŞKA KADINLAR DA VAR

İngiltere'de daha önce de yedi yıllık kocası ölen bir kadın iki kedisi ile, başka bir kadın da evli olduğu köpeği ölünce kedisi ile evlenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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