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43 tl'ye ev fırsatı

43 TL'YE EV FIRSATI

TOKİ önderliğinde Türkiye'nin ilk gayrimenkul sertifikası ihracı Park Mavera 3'te başlıyor. Pay başına 42.5 lirayla halka arz edilecek sertifikayla küçük yatırımcı projeye ortak olurken, inşaatçı da faizsiz finansmana erişecek

Tarih : 09 Mart 2017, 16:01
Puan Ver : 43 Tl'ye Ev Fırsatı(8/10)8


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde Türk gayrimenkul sektöründe bir ilk başlatıldı. Yeni bir finansal yatırım aracı olacak gayrimenkul sertifikası, Başakşehir'de Makro İnşaat tarafından yapımına başlanan Park Mavera 3 projesiyle halka sunuluyor.



TOKİ ve Makro İnşaat hasılat paylaşımı modeliyle hayata geçirilen projenin yüzde 30'una yaklaşan bir kısmı ilk etapta ihraç edilecek. 9 blokta toplam 723 daireden oluşan Park Mavera 3'te gayrimenkul sertifikası kapsamında 218 daire bulunuyor. Talep toplama süreci ise 29-30- 31 Mart olarak belirlendi. Sertifika pay başına 42.5 liradan halka arz edilecek. Gayrimenkul sertifikası ihracında 3.37 milyon adet pay ihraç edilecek, hasılat toplamı 143.24 milyon lira TL olacak.



 



kaynak:ahaber








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