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43 milyar dolarlık satışa onay çıktı

43 MİLYAR DOLARLIK SATIŞA ONAY ÇIKTI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin'in en büyük kimya şirketi ChemChina'nın İsviçre merkezli zirai ilaç ve tohum üreticisi Syngenta'yı 43 milyar dolara satın almasına koşullu onay verdi.

Tarih : 05 Nisan 2017, 16:29
Puan Ver : 43 Milyar Dolarlık Satışa Onay Çıktı(8/10)6


AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, kimya sektöründe Çin devlet şirketi ChemChina'nın 43 milyar dolara İsviçre merkezli Syngenta'yı satın almasına koşullu onay verildiğini bildirdi.



Vestager, ChemChina'nın, AB Komisyonu'nun rekabet kaygılarına yönelik önemli taahhütlerde bulunduğunu ifade ederek, birleşmenin, ChemChina'nın Avrupa'daki pestisit ve bitki büyüme düzenleyici alanındaki faaliyetlerini elinden çıkarması koşuluna bağlı olduğunu vurguladı.



Pestisitlerin çiftçi ve tüketiciler için önemli olduğunu, bu alanda piyasalarda etkin rekabet yaşanması gerektiğini vurgulayan Vestager, "ChemChina, rekabet kaygılarımıza yönelik önemli çözüm önerilerinde bulundu ve bu satın almayı onaylamamızı sağladı." dedi.



 



kaynak:hürriyet








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