Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

43 BYLOCK'ÇU EMNİYET MENSUBUNA TUTUKLAMA İSTEMİ!


43 BYLOCK'ÇU EMNİYET MENSUBUNA TUTUKLAMA İSTEMİ!
Tarih : 29 Mart 2017, 17:19
Puan Ver : 43 Bylock'çu Emniyet Mensubuna Tutuklama İstemi!(7/10)6


FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanan emniyet mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.



Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 45 emniyet mensubu işlemleri ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık sorguları alınan şüphelilerden 43'ü hakkında tutuklama talep edilirken etkin pişmanlıktan yararlanan 2 şüpheli hakkında da adli kontrol talep edildi. Şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: 43  Bylock  Çu  Emniyet  Mensubuna  Tutuklama  İstemi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER