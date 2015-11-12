43 BİN KEZ TECAVÜZE UĞRADI
Meksika'da insan tacirlerinin ne derece acımasız olduklarının canlı kanıtı 23 yaşındaki Karla Jacinto… Henüz 12 yaşındayken ailesinden koparılan genç kız insanın içini ürperten hayat hikayesini tüm dünya ile paylaştı.
Daha 12 yaşındaydı. Bir metro istasyonunda arkadaşlarını bekleyen Karla insan tacirleri tarafından kaçırıldı. 4 yıl boyunca korkunç bir hayat yaşayan genç kız haftanın yedi günü durmaksızın tecavüze uğradı.
Hayat kadını olarak çalıştırılan Karla Jacinto insan tacirleriyle geçirdiği ilk gün isteği dışında sekse zorlandı ve bu dört yıl boyunca sürdü. Günde en az 30 kişiyle ilişkiye zorlanan Karla yaklaşık 43 bin ayrı tecavüz vakası yaşadı. İnsan kaçakçılarından kurtarıldığı 2008 yılında Karla 16 yaşındaydı.
Yaşadığı kabusu ailelerin ve genç kızların çok dikkatli olması amacıyla CNN International kanalına anlatan Karla binlerce kızın hayatının bu şekilde yok edildiğini söylüyor. İnsan tacirleriyle kaldığı eve her hafta yeni kızların getirildiğni anlatan Karla satıcısının yapması gereken şeylere onu zorladığını ifade ediyor.
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