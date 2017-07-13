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42 bin kişi takip etti, Tarkan başarısına kadeh kaldırdı

42 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ, TARKAN BAŞARISINA KADEH KALDIRDI

Tarkan'ın Harbiye konserleri sona erdi. 42 bin kişinin takip ettiği konser sonrası Tarkan, orkestra ekibiyle birlikte başarılarının şerefine kadeh kaldırdı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 00:00
Puan Ver : 42 Bin Kişi Takip Etti, Tarkan Başarısına Kadeh Kaldırdı(10/10)6

Megastar Tarkan'ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 1-2-4-5-8-9-10 Temmuz tarihlerinde verdiği konserleri sona erdi.

42 BİN KİŞİ İZLEDİ

Konserleri toplam 42 bin kişi biletli olarak izlerken, canlı olarak yayınlanan konserler Türkiye'nin 81 ilinden milyonlarca kişiye ulaştı.

ORKESTRA EKİBİYLE KADEH KALDIRDI

Konser maratonunu kazasız melasız atlatan Tarkan, orkestra arkadaşlarıyla birlikte başarılarının şerefine kadeh kaldırdı. Orkesta arkadaşlarına ve konserde emeği geçenlere teşekkür eden Tarkan, çekilen fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

"TEŞEKKÜR ETMEDEN OLUR MU HİÇ"

Tarkan'ın Instagram paylaşımına şu notu ekledi:

Sevgili orkestrama ve ekibime teşekkür etmeden olur mu hiç... Ve de bu fotoğrafta olmayan ama emeği geçmiş olan herkese...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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