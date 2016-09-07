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41 işadamının mal varlığına el konuldu

41 İŞADAMININ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş...

Tarih : 07 Eylül 2016, 16:11
Puan Ver : 41 İşadamının Mal Varlığına El Konuldu(7/10)4


FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, İhlas Holding eski Üst Yöneticisi Cahit Paksoy ile Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın da bulunduğu 41 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.



FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, İhlas Holding eski Üst Yöneticisi Cahit Paksoy ile Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın da bulunduğu 41 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.



120 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, bu şüphelilerden 102'si yakalanmıştı.



Gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı ifade alma işleminin ardından serbest bırakılırken 85 şüpheli hakkında tutuklama, adli kontrol ve mahkemeden serbest bırakma işlemi gerçekleştirilmişti.








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