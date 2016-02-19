

CLK Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, abone Umran Ersan'ın itirazı üzerine işletme tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, sayaç okuma hatası nedeniyle tüketicinin mağduriyet yaşadığının tespit edilmesi üzerine aynı gün içinde işlemlerin başlatıldığı belirtildi.







Tüketicinin faturasının yeniden düzenlendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"53 lira 90 kuruşluk yeni fatura Umran Ersan'a sunulmuştur. CLK Uludağ Elektrik yetkilileri, teknik arıza sebebiyle yaşanan sayaç okuma hatasının tüketiciye yaşattığı mağduriyetin giderilmesi için hızlı bir çalışma yaptı ve aynı gün sayaç okuma işlemi yenilenerek gerçek bedel olan 53 lira 90 kuruşluk yeni fatura tüketiciye takdim edilerek müşteri memnuniyeti sağlandı."







CLK Uludağ Elektrik A.Ş. Genel Müdürü Ali Erman Aytaç da yaptığı yazılı açıklamada, konu ile ilgili kurum hedeflerinin üst düzey müşteri memnuniyeti sağlamak olduğunu belirterek, "Elbette hedefimiz sıfır hata ile çalışmaktır ancak sıfır hata kadar önemli olan bir diğer yaklaşımımız da istem dışı yaşanan hatalara hızlı ve akıllı çözümler üreterek yüzde 100 müşteri memnuniyetini sağlamaktır" değerlendirmesinde bulundu.







Hatanın düzeltilmesinin ardından abone Umran Ersan da derin bir nefes aldığını söyledi.







Yalova'nın Çınarcık ilçesi Çamlık Mahallesi Yağmur Sokak'ta kiraladığı daire için 9 Şubat'ta elektrik abonesi olmasına rağmen, 3 gün sonra adına 4-12 Şubat dönemini kapsayan 41 bin 184 liralık fatura çıkarılan Umran Ersan, yanlışın düzeltilmesini istemişti.



