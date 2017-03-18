

Tunceli'de kırsal alanda barındıkları tahmin edilen 400 teröristin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor. 31 bölgenin, 15 gün süreyle özel güvenlik gölgesi ilan edildiği Tunceli'de bomba düzenekleri ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Yol kenarına tuzaklanmış bomba düzeneği, 2 kaleşnikof, 3 adet el bombası, termal silah dürbünü ele geçirilirken operasyonda polis şapkası da bulunması dikkat çekti.







Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Tunceli genelinde PKK ile birlikte kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten TKP/ML TİKKO, MLKP ve MKP HKO örgütlerine karşı başlatılan operasyonlar kapsamında Tunceli kırsal alanında barındıkları tahmin edilen 400 civarında örgüt üyesinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Tunceli'de merkez, Nazimiye, Ovacık, Hozat ve Pülümür ilçelerine bağlı 31 bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.







kaynak:sabah