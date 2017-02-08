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400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı

400 MİLYON DOLARLIK KREDİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Dünya Bankası'nın TANAP için BOTAŞ'a açtığı 400 milyon dolarlık kredinin anlaşması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak'ın himayesinde imzalandı.

Tarih : 08 Şubat 2017, 17:36
Puan Ver : 400 Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması İmzalandı(10/10)7


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Bankası'nın Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) için BOTAŞ'a vereceği 400 milyon dolarlık kredi anlaşmasının imza töreninde konuştu.



Proje kapsamında bugün atılan imzaların sadece enerji piyasaları değil, ekonomi ve finans piyasaları açısından da önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, "Bugün, Türkiye'nin uzun yıllardır süregelen ve enerji piyasalarında 3 amaca hizmet eden projelere destek olma motivasyonunun ete kemiğe bürünmüş hali olan projede imzalar atılıyor. Enerjinin sadece Türkiye için değil, bölge, dünya ve küresel piyasalar için ne kadar önemli bir sektör olduğunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.



Albayrak, bir projenin taraflar için 'kazan-kazan' anlamına gelmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ayrıca eğer proje, bölgesel ve küresel enerji piyasalarının arz ve güvenliğine hizmet ediyorsa ve belki de en önemlisi küresel refaha, barışa ve huzura katkıda bulunuyorsa, biz Türkiye olarak böyle her projenin tarafı olduğumuzu açıklamıştık." diye konuştu.



 



 



kaynak:ahaber








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