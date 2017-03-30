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'40 yıldır konutta böyle fırsat görmedim'

'40 YILDIR KONUTTA BÖYLE FIRSAT GÖRMEDİM'

POLAT Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, ülke genelinde konut pazarında alıcı lehine gelişmeler yaşandığına dikkat çekti.

Tarih : 30 Mart 2017, 09:34
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İstanbul Piyalepaşa'da 800 milyon dolar yatırımla hayata geçen kentsel dönüşüm projesi ‘Piyalepaşa İstanbul' için düzenlediği basın toplantısında gayrimenkul sektörünü değerlendiren Polat, “Hayatım şantiyelerde geçti. 40 yıldır inşaatın içindeyim, alıcı lehine böyle piyasa görmedim. Fiyatlar düşük kaldı. Sıkıntılı dönemde firmalar istedikleri fiyat artışını yapmadı.



Arz fazlası ortaya çıktı, çünkü beklenen talep gelmedi. Döviz bazında geçen seneye göre fiyat yüzde 25 cazip. Bir de faizler düştü, vade uzadı. Dövizde, altında parası olan konut ve işyeri almalı. Referandum sonrası satışlar da artar fiyatlar da. Bu dönemi iyi değerlendirmeyen kafasına vurur. Bu fırsatlar bir daha gelmez. Yurtdışında yaşayan vatandaşlar da bu dönemi değerlendirmeli” dedi. 16 Nisan'da yapılacak referandum sonrası sonuç ne olursa olsun suların durulacağını belirten Polat, ekonomide büyümenin hızlanacağını kaydetti.



 



kaynak:hürriyet








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