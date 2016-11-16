

Prof. Dr. Köktürk, KOAH'ın zararlı toz, gaz ve parçacıkların solunması sonucu hava yollarında ve akciğerlerde mikrobik olmayan iltihapla geliştiğini ve hava yollarının daralmasıyla sonuçlanan bir hastalık olduğunu söyledi.







Köktürk, genellikle "ilerleyen" yapıya sahip olan hastalığın, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yeterince bilinmediğini dile getirdi.







KOAH'ın ilerleyen yapısına rağmen "önlenebilir ve tedavi edilebilir" bir hastalık olduğunu belirten Köktürk, genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkan hastalığın uzun süreli nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi şikayetlerle kendini gösterdiğini, söz konusu belirtilerin hastalık ilerledikçe arttığını kaydetti.







"Toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Oysa, 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir." diyen Köktürk, hastalık gelişiminde olumsuz çevre koşullarının önemli rol oynadığını kaydetti.







Küresel Hastalık Yükü Çalışması'na göre, KOAH'ın dünyada yılda 2 milyon 900 bin hastanın ölümüne yol açtığını anlatan Köktürk, "KOAH, tüm ölümlerin de yüzde 5,5'inden sorumludur. Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen 3'üncü ölüm nedenidir ve bu ölümlerin yüzde 61,5'i de KOAH'tan kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.







"Hastaların yüzde 90'dan fazlası yoksul ülkelerde yaşıyor"







Köktürk, kirli hava solunmasının KOAH'ın en temel nedeni olduğunun altını çizerek, özellikle sanayi devriminin ardından bunun giderek arttığını kaydetti.







KOAH'lı hastaların ve bu hastalıktan ölen kişilerin dünyadaki dağılımına bakıldığında, yüzde 90'dan fazlasının düşük-orta gelirli yoksul ülkelerde yaşayanlardan oluştuğuna dikkati çeken Köktürk, şöyle devam etti:







"Anne karnından itibaren ev ve iş yeri gibi iç ortamlarda, gerekse dış ortamlarda solunan zararlı duman, gaz ve küçük parçacıklar KOAH oluşumuna neden olur. Tütün dumanı, termik santraller, fabrikalar ve trafikteki arabaların egzozlarından çevreye yaydıkları kirli hava, ısınma ve yemek pişirme amaçlı evlerdeki soba veya ocaklarda yakılan odun, tezek, ağaç kökleri ve kömürün dumanı ve tozlu dumanlı iş yerlerinde soluduğumuz kirli hava, hastalığa neden olan en önemli sebeplerdir."







kaynak:trthaber