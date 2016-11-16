Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!

40 yaş üstü her 5 kişiden biri koah hastası

40 YAŞ ÜSTÜ HER 5 KİŞİDEN BİRİ KOAH HASTASI

Köktürk, Türkiye'de 40 yaş üstü her 5 kişiden birinin KOAH hastası olduğunu belirterek, 10 KOAH hastasından sadece birinin doktora başvurduğunu ve doğru tanı aldığını kaydetti.

Tarih : 16 Kasım 2016, 14:39
Puan Ver : 40 Yaş Üstü Her 5 Kişiden Biri Koah Hastası(5/10)2


 Prof. Dr. Köktürk, KOAH'ın zararlı toz, gaz ve parçacıkların solunması sonucu hava yollarında ve akciğerlerde mikrobik olmayan iltihapla geliştiğini ve hava yollarının daralmasıyla sonuçlanan bir hastalık olduğunu söyledi.



Köktürk, genellikle "ilerleyen" yapıya sahip olan hastalığın, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yeterince bilinmediğini dile getirdi.



KOAH'ın ilerleyen yapısına rağmen "önlenebilir ve tedavi edilebilir" bir hastalık olduğunu belirten Köktürk, genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkan hastalığın uzun süreli nefes darlığı, öksürük ve balgam gibi şikayetlerle kendini gösterdiğini, söz konusu belirtilerin hastalık ilerledikçe arttığını kaydetti.



"Toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Oysa, 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir." diyen Köktürk, hastalık gelişiminde olumsuz çevre koşullarının önemli rol oynadığını kaydetti.



Küresel Hastalık Yükü Çalışması'na göre, KOAH'ın dünyada yılda 2 milyon 900 bin hastanın ölümüne yol açtığını anlatan Köktürk, "KOAH, tüm ölümlerin de yüzde 5,5'inden sorumludur. Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen 3'üncü ölüm nedenidir ve bu ölümlerin yüzde 61,5'i de KOAH'tan kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.



"Hastaların yüzde 90'dan fazlası yoksul ülkelerde yaşıyor"



Köktürk, kirli hava solunmasının KOAH'ın en temel nedeni olduğunun altını çizerek, özellikle sanayi devriminin ardından bunun giderek arttığını kaydetti.



KOAH'lı hastaların ve bu hastalıktan ölen kişilerin dünyadaki dağılımına bakıldığında, yüzde 90'dan fazlasının düşük-orta gelirli yoksul ülkelerde yaşayanlardan oluştuğuna dikkati çeken Köktürk, şöyle devam etti:



"Anne karnından itibaren ev ve iş yeri gibi iç ortamlarda, gerekse dış ortamlarda solunan zararlı duman, gaz ve küçük parçacıklar KOAH oluşumuna neden olur. Tütün dumanı, termik santraller, fabrikalar ve trafikteki arabaların egzozlarından çevreye yaydıkları kirli hava, ısınma ve yemek pişirme amaçlı evlerdeki soba veya ocaklarda yakılan odun, tezek, ağaç kökleri ve kömürün dumanı ve tozlu dumanlı iş yerlerinde soluduğumuz kirli hava, hastalığa neden olan en önemli sebeplerdir."



 



kaynak:trthaber








Etiketler: 40  Yaş  Üstü  Her  5  Kişiden  Biri  Koah  Hastası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER