40 TÜRK YUNAN ADALARINDA MAHSUR KALDI!
Ege'de öğlen saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edilince 40 Türk Yunan adalarında mahsur kaldı.
Ege'de öğlen saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edilince 40 Türk Yunan adalarında mahsur kaldı.
SABAH BODRUM'A DÖNECEKLER
Öğlen saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına Ege kıyılarını vurdu. Bodrum ilçesi başta olmak üzere tüm Ege'de hissedilen fırtına, özelikle Yunanistan'ın İstanköy adasını vurdu.
Denizde 90 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle sabah Yunan adalarına giden feribotlar geri dönüş sağlayamadı. Yunanistan'ın İstanköy adası başta olmak üzere Rodos, Mikonos, Kalimnos'da mahsur kalan yaklaşık 40 Türk vatandaşının 6 Mart salı günü sabah Bodrum'a dönecekleri öğrenildi.öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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