40 TON KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir soğuk hava deposuna yapılan baskında, menşei belirlenemeyen 43,1 ton et bulundu.
Depoya gelen Tuzla İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı incelemede, etlerin 39 ton 241 kilogramlık kısmının Hindistan, Avustralya ve Paraguay'dan getirilen bufalo ve sığır etleri olduğu belirlendi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar