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40 TON KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ


40 TON KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 23 Aralık 2015, 17:35
Puan Ver : 40 Ton Kaçak Et Ele Geçirildi(6/10)4


İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir soğuk hava deposuna yapılan baskında, menşei belirlenemeyen 43,1 ton et bulundu.



Depoya gelen Tuzla İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinin yaptığı incelemede, etlerin 39 ton 241 kilogramlık kısmının Hindistan, Avustralya ve Paraguay'dan getirilen bufalo ve sığır etleri olduğu belirlendi.






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