Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak Ereğli'de yaklaşık 40 milyon TL'ye yapılan ve 10 yıldır kullanılmayan limana yükleme ve boşaltma izni verilmesini talep etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaklaşık 40 milyon TL'ye yapılan ve 10 yıldır tersanelerde yaşanan daralma nedeniyle kullanılmayan 170 dönümlük liman boş bir şekilde duruyor. Tersaneciler limana yükleme ve boşaltma izni verilmesini talep ediyor.

"SANAYİCİLERİN BU LİMANA İHTİYACI VAR"

İHA'nın haberine göre bölgedeki sanayicilerin de böyle bir limana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yalçın şunları söyledi:

"2004 yılından 2008 yılına kadar bölgemizde son derece olumlu yatırımlar gerçekleşti ve bölgemizde yapılan gemiler uluslararası sularda yüzmeye başladı. Ancak uluslararası lavın fiyatlarındaki gerileme neticesinde tersanelerimizin gemi siparişlerinde bir azalma gerçekleşti.

Bu yatırım şu anda atıl vaziyette duruyor. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bölgemiz sanayicilerinin bu tür limana ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Buradaki mevcut mendireklerden üçüncü şahıslara geçici olarak yükleme ve boşaltma izni talep ettik. Bu sayede burada atıl duran bir yatırımı önce bölge sonra ülke ekonomisine kazandırabiliriz.

"İHTİYAÇLARIN 3'TE 2'SİNİ KARŞILAR"

Bizim şu anda mevcut sanayicimizin yıllık 2 milyon tonluk ithalat ve ihracatı karşılayabilecek bir limana ihtiyacı var. Bu liman ihtiyaçlarının 3'te 2'lik kısmını Ereğli'deki mevcut limanlardan karşılayabiliyorlar ama 3'te 1'lik kısmı için şehir dışındaki limanlara gidiyorlar. En yakınımızda olan Alaplı Organize Sanayi Bölgesi yakında faaliyete geçecek. Akçakoca'da yapılmasına başlanan Akçakoca Demir Çelik Organize sanayi bölgesi önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek. Mevcut Düzce'nin ekonomisini zaten herkes biliyor. Hepsinin ithalat ve ihracat rakamlarını göz önüne aldığımız zaman bizim buradaki limanın faaliyete geçebilecek bir liman olduğunu öngörüyoruz. Bu konuda Sayın Valimizin önderliğinde belli girişimlerde bulunduk. Bu girişimler neticesinde inşallah önümüzdeki günlerde olumlu neticeler alacağımıza da inanıyoruz."

"HİÇBİR EKSTRA YATIRIM YAPMADAN HURDA İHTİYACINI KARŞILAYABİLİRİZ"

Kdz. Ereğli'deki tersaneciler adına konuşan Ustaoğlu Gemi Tersanesi Genel Koordinatörü Makine Mühendisi Avni Biçer de atıl durumdaki limana geçici olarak tahmil ve tahliye izni verilmesini istediklerini söyledi. Ereğli'deki tersanelerin iyileştirme projesi çalışmaları kapsamında ekstra bir yatırıma ihtiyaç duymadan bölgede gemi söküm işini yapabileceklerini dile getiren Biçer, bu sayede Ereğli'de kurulu bulunan demir-çelik fabrikasının her yıl yurt dışından karşıladığı 250 bin hurdayı kendilerinin temin edeceğini ifade etti.

Biçer konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Bizim burada mevcut olan limanımızın zaten yatırımı yapılmış, değerlendirilmesi kadar doğal bir sonuç olamaz. Limanın faaliyete geçmesi tersanelere 1 kilometre mesafede olan Erdemir'in her yıl yurtdışına ödediği ortalama 250 bin tonluk hurda tedariki bedelinin yurtiçinde kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca ortalama 1000 kişinin istihdamını sağlayacak.

Kaynak: haberinburada