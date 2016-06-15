O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

40 milyon kişi sağlığını cep telefonuna emanet etti

40 MİLYON KİŞİ SAĞLIĞINI CEP TELEFONUNA EMANET ETTİ

Bir araştırmaya göre, mobil sağlık uygulamaları sayesinde 2016'da dünyada 40 milyon kişi sağlığını cep telefonlarına emanet etti. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre de 2017'de sahneye giyilebilir teknolojiler çıkacak

Tarih : 15 Haziran 2016, 13:17
Puan Ver : 40 Milyon Kişi Sağlığını Cep Telefonuna Emanet Etti(5/10)5


Mobile Health News'ın araştırmalarına göre 2010 yılında online diyet ve sağlık aplikasyonları ilk olarak cep telefonlarına girerken, 2016'ya gelindiğinde 40 binin üzerinde sağlık uygulaması seçeneği ceplerde yer aldı.



Mobil uygulamaların her geçen gün hayatımıza daha fazla girdiğini belirten Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel, sürekli ilerleyen teknolojinin bir yandan bilgi kirliliği yaratırken bir yandan da sağlıklı ve nitelikli bilgiye hızlı ve direkt ulaşım sağladığını söyledi.



Şengel'e göre, mobil sağlık uygulamaları sayesinde hekimlerin hastalarına ulaşma imkanı da önemli oranda arttı.



Araştırma sonuçlarını değerlendiren ve  2016'da sağlık aplikasyonlarının indirilme oranının dünyada 1 milyar kat artarak 40 milyon olacağının öngörüldüğünü belirten Şengel, 2017'de ise giyilebilir teknolojilerin sahne alacağını ifade etti.



Şengel, özellikle mobil diyet uygulamaları sayesinde diyet yapan hastaların sıkı takibinin yapılabildiğini, yurtdışında yaşayanların, yoğunluk ya da mesafe nedeniyle yüz yüze görüşmeye zamanı olmayanların da artık online diyet programlarıyla birlikte sağlıklı beslenme ve diyet anlamında iyi hizmetler alabildiklerini kaydetti.



"ONLİNE DİYET ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAR"



Şengel, online diyetin faydalarını ise şöyle açıkladı: “Sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo kaybetmek isteyenler için iyi bir uzman tarafından kişiye özel her günü ayrı planlanmış sıkılmayacağınız beslenme planları hazırlanır. Online uygulama ile yediklerinizin günlüğünü tutarak kontrollü bir şekilde diyet yapabilmeniz sağlanır. Beslenme günlüğü tutup diyetisyeniniz tarafından her öğününüze yıldız ve değerlendirme almak motivasyonunuzu artırır. Tükettiğiniz besinlerin miktarının değerlendirip sıkı takip ile sizi destekler. Zamandan tasarruf sağlar."








Etiketler: 40  Milyon  Kişi  Sağlığını  Cep  Telefonuna  Emanet  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER