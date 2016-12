Mobile Health News'ın araştırmalarına göre 2010 yılında online diyet ve sağlık aplikasyonları ilk olarak cep telefonlarına girerken, 2016'ya gelindiğinde 40 binin üzerinde sağlık uygulaması seçeneği ceplerde yer aldı.







Mobil uygulamaların her geçen gün hayatımıza daha fazla girdiğini belirten Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel, sürekli ilerleyen teknolojinin bir yandan bilgi kirliliği yaratırken bir yandan da sağlıklı ve nitelikli bilgiye hızlı ve direkt ulaşım sağladığını söyledi.







Şengel'e göre, mobil sağlık uygulamaları sayesinde hekimlerin hastalarına ulaşma imkanı da önemli oranda arttı.







Araştırma sonuçlarını değerlendiren ve 2016'da sağlık aplikasyonlarının indirilme oranının dünyada 1 milyar kat artarak 40 milyon olacağının öngörüldüğünü belirten Şengel, 2017'de ise giyilebilir teknolojilerin sahne alacağını ifade etti.







Şengel, özellikle mobil diyet uygulamaları sayesinde diyet yapan hastaların sıkı takibinin yapılabildiğini, yurtdışında yaşayanların, yoğunluk ya da mesafe nedeniyle yüz yüze görüşmeye zamanı olmayanların da artık online diyet programlarıyla birlikte sağlıklı beslenme ve diyet anlamında iyi hizmetler alabildiklerini kaydetti.







"ONLİNE DİYET ZAMANDAN TASARRUF SAĞLAR"







Şengel, online diyetin faydalarını ise şöyle açıkladı: “Sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo kaybetmek isteyenler için iyi bir uzman tarafından kişiye özel her günü ayrı planlanmış sıkılmayacağınız beslenme planları hazırlanır. Online uygulama ile yediklerinizin günlüğünü tutarak kontrollü bir şekilde diyet yapabilmeniz sağlanır. Beslenme günlüğü tutup diyetisyeniniz tarafından her öğününüze yıldız ve değerlendirme almak motivasyonunuzu artırır. Tükettiğiniz besinlerin miktarının değerlendirip sıkı takip ile sizi destekler. Zamandan tasarruf sağlar."