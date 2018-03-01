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40 kurbanı var! 30 yıldır aranan Sambre tecavüzcüsü yakalandı

40 KURBANI VAR! 30 YILDIR ARANAN SAMBRE TECAVÜZCÜSÜ YAKALANDI

Fransa'da Sambre tecavüzcüsü olarak bilinen ve 40 tecavüz vakası ile ilişkilendirilen üç çocuk sahibi 57 yaşındaki sapık, 1996 yılından beri süren kovalamacanın sonunda yakalandı.

Tarih : 01 Mart 2018, 21:40
Puan Ver : 40 Kurbanı Var! 30 Yıldır Aranan Sambre Tecavüzcüsü Yakalandı(8/10)4

Polis tarafından yaklaşık 30 yıldır 40 tecavüzden sorumlu olarak aranan Dino Scala isimli adam yakalandı. Evli, üç çocuğu ve bir torunu bulunan Scala, Fransa- Belçika sınırında yakalandı.

HEPSİNİ İTİRAF ETTİ

Kuzey Fransa'nın Pont-sur-Sambre kentinden Belçika sınırına yakın yaşayan adam, yıllar öncesine dayanan tüm saldırıları itiraf etti. Savcı Jean-Philippe Vicentini, mağdur sayısının yaklaşık 40 civarında olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Scala'nın, Fransa'nın gördüğü en büyük seri tecavüzcülerden biri olduğu düşünülüyor.

KURBANLARINDAN BİRİ 13 YAŞINDA

Çoğunlukla Paris'in güneyinde bulunan Senart ormanında kurbanlarına tecavüz eden 57 yaşındaki adam, 1996 yılından beri kurbanlarını avlamak için aynı yöntemleri kullanıyordu. Kurbanlarına arkadan yaklaşan, daima maske takan ve hep sabah erken saatleri seçen Scala'nın kurbanlarından biri 13 yaşındaydı.

96'DAN BERİ ARANIYOR

İlk olarak 1996 yılında, 19 kadın ve çouğa tecavüz ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Scala o günden beri yakalanamamıştı.

100 KİŞİDEN DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Voix du Nord bölgesel gazetesi, arabasında tutuklanan saldırganın bir kapıcı olarak çalıştığını bildirdi. Sambre tecavüzcüsü olarak anılan adamı bulmak için 100'den fazla kişiden DNA örnekleri alınmıştı.

Savcılığa, kontrol edemediği duygular nedeniyle tecavüz ettiği açıklamasını yapan Scala'yı tanıyanlar, günlük hayattaki profilinin işlediği suçlarla örtüşmediği yönünde açıklamalarda bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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