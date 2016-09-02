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40 binden fazla kamu personeli ihraç edildi

40 BİNDEN FAZLA KAMU PERSONELİ İHRAÇ EDİLDİ

Hükümet, OHAL kapsamında yeni Karar Hükmünde Kararname'sini yayımladı.

Tarih : 02 Eylül 2016, 10:11
Puan Ver : 40 Binden Fazla Kamu Personeli İhraç Edildi(8/10)5


Binlerce kamu çalışanı görevden alındı.Resmi Gazete'de yer alan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terörörgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşıfaaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan, Emniyet Genel Müdürlüğü,Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamukurumlarındaki çok sayıda kişi, kamudaki görevlerinden çıkarıldı.








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