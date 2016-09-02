40 BİNDEN FAZLA KAMU PERSONELİ İHRAÇ EDİLDİ
Hükümet, OHAL kapsamında yeni Karar Hükmünde Kararname'sini yayımladı.
Binlerce kamu çalışanı görevden alındı.Resmi Gazete'de yer alan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terörörgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşıfaaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan, Emniyet Genel Müdürlüğü,Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamukurumlarındaki çok sayıda kişi, kamudaki görevlerinden çıkarıldı.
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